Basket, Francesco Lanzano nuovo assistant coach della Akronos Moncalieri

La Libertas Moncalieri è felice di annunciare un nuovo innesto per la panchina delle Lunette. Sarà Francesco Lanzano il nuovo assistant coach per Paolo Terzolo, in vista della stagione 2020/2021.

Nonostante la giovanissima età, Francesco è infatti classe 1997, coach Lanzano si è da sempre distinto su diverse panchine giovanili,

sia maschili che femminili. L’Akronos Moncalieri, aggiungendo una nuova pedina torinese alla panchina della prima squadra, conferma il progetto messo in piedi negli ultimi anni, permettendo ai giovani del proprio territorio di crescere ed affermarsi nel mondo della pallacanestro nazionale.

LE PAROLE DI COACH FRANCESCO LANZANO

“Sono carico per questa mia nuova avventura, sicuramente ci sarà molto da imparare, ma con Paolo Terzolo come guida, sono convinto di poter apprendere tantissimo. Le responsabilità sono tante, ma la voglia di cominciare questa nuova esperienza le supera tutte”.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE ALESSANDRO CERRATO

“Francesco è un allenatore molto attento e capace, sono certo che trasmetterà tutta la sua grinta e la sua voglia di imparare anche alle ragazze. La scelta di base rimane quella di voler formare i nostri ragazzi per far sì che si possano imporre anche a livello nazionale.

Non ci “limitiamo” alla crescita di giocatori e giocatrici, ma anche per la nuova stagione inseriamo in questo progetto la formazione di futuri allenatori di livello nati e/o cresciuti sul territorio”.