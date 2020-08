Magliano: "Sosta selvaggia di bici e monopattini in sharing è un problema urgente"

"Se lasciati di traverso su un marciapiede, bici e monopattini in sharing diventano trappole o ostacoli per persone con disabilità, anziani o genitori con passeggini: se gli utenti sono i primi a essere chiamati a impiegare buon senso e civiltà, anche l'Amministrazione può fare qualcosa in termini di controlli e misure deterrenti". Lo dichiara Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati, annunciando che lunedì 14 settembre si discuterà in consiglio comunale una sua interpellanza sul tema.

"Il fenomeno è in preoccupante crescita - prosegue -. Chiediamo alla giunta quali correttivi stia studiando per impedire un abbandono così invasivo dei mezzi, ma anche quante e quali sanzioni siano state comminate sia per l’utilizzo irregolare dei mezzi (per esempio per circolazione sui marciapiedi o sotto i portici, trasporto di un passeggero, utilizzo con contestuale uso del telefonino), sia per il posteggio dei mezzi in affitto fuori delle aree consentite".