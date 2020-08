Metro, riaperta stamattina la fermata Bernini. Ancora chiusa Principi D'Acaja

Ha riaperto questa mattina la stazione della metropolitana Bernini, chiusa da lunedì in seguito all'allagamento dovuto al nubifragio che si è abbattuto sulla città. Resta invece ancora chiusa per verifiche la stazione Principi D'Acaja, che aveva registrato i medesimi problemi. Possibile riapertura la settimana prossima.

Il traffico dei treni è regolare in tutte le altre stazioni della tratta Fermi-Porta Nuova, mentre le fermate di via Nizza sono bloccate per lavori già previsti per questo mese. I passeggeri della fermata Principi D'Acaja sono invitati dunque ancora per qualche giorno a recarsi nelle vicine Porta Susa o Bernini stessa.

Intanto Gtt sta provvedendo a fare la stima dei danni. Da lì si partirà per valutazioni sulla richiesta eventuale di fondi.