Al via il nuovo progetto di promozione della tinca gobba dorata del pianalto di Poirino

Il Covid non ferma la promozione del territorio e del suo prodotto di eccellenza. Dalla fine di agosto partono le iniziative per fare conoscere la tinca, le peschiere e la cultura gastronomica del pianalto.

Il Comune di Poirino si è, infatti, aggiudicato un contributo dalla Regione Piemonte per la promozione della tinca gobba dorata del pianalto nell’ambito del Feamp, il Fondo europeo per pesca e l’acquacoltura.

"Abbiamo deciso di svolgere ugualmente il programma che è stato premiato con il contributo della Regione – spiega Angelita Mollo , sindaco di Poirino – Naturalmente, le iniziative che avevamo previsto sono state adattate alle esigenze dell’emergenza sanitaria che, purtroppo, l’Italia sta ancora attraversando. Ma non volevamo stare fermi ad aspettare che tutto passasse: ci pare importante comunicare il nostro territorio e i nostri prodotti gastronomici sperando in una pronta ripartenza dopo la crisi".

"Abbiamo pensato a un programma che valorizzi anche le iniziative culturali che solitamente sono una delle eccellenze del nostro Comune – Aggiunge Mariangela Marocco, vicensindaco e assessore alla cultura e alla promozione del territorio e dei prodotti locali – In questo momento così difficile, ci è parso importante favorire la riflessione sulla nostra identità e la nostra cultura senza perdere un’occasione per fare conoscere il nostro territorio".

Il calendario di eventi di promozione e animazione, insieme alla comunicazione stampa e social, ha dovuto subire un adattamento che tenesse conto del divieto di organizzare grandi manifestazioni. Proprio nel periodo del lockdown, Poirino ha dovuto rinunciare allo svolgimento tradizionale della 63esima Fiera della tinca e dell’asparago, che quest’anno si è trasformata in un evento online. Proprio la Fiera aveva in programma alcuni appuntamenti di promozione della tinca come le visite guidate alle peschiere aperte che ora si svolgeranno a numero chiuso e mantenendo il distanziamento sociale.