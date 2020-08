Restrizioni Covid, annullato lo spettacolo della compagnia israeliana L-E-V

A causa della continua incertezza relativa alla pandemia Covid-19, delle restrizioni di viaggio in vigore per il territorio Schengen e delle misure di sicurezza messe in atto nei vari paesi e regioni in Europa, la Compagnia israeliana L-E-V comunica che, con grande rammarico, ha deciso di annullare il tour in Europa previsto per settembre e ottobre 2020 dello spettacolo "Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart" creazione di Sharon Eyal e Gai Behar, comprese le rappresentazioni previste a Torino, al Teatro Carignano il 16 e il 17 settembre, e inserite nel programma di Torinodanza Festival 2020.

Per la sostituzione dei biglietti contattare la Biglietteria del Teatro Stabile di Torino/ Teatro Carignano, piazza Carignano 6. Telefono 011 5169484 - 011 5169555. Numero Verde 800 235 333 dal lunedì alla domenica, orario 13.00/19.00 .