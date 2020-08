Cuorgnè, Cane (Lega): "Secondo il Pd Geriatria chiusa per ferie, polemica irriguardosa verso i sanitari e l'ospedale"

“Il consigliere del Pd Daniele Valle e la deputata canavesana Francesca Bonomo – esordisce il consigliere canavesano della Lega Andrea Cane – hanno voluto montare ad arte un caso che non esiste. Il reparto geriatria è stato utilizzato nei mesi scorsi per ospitare i pazienti affetti da Coronavirus, i sanitari del reparto si sono messi a disposizione della Direzione Medica per la turnazione con i colleghi durante l’emergenza. Il personale della geriatria non ha preso ferie arretrate, lasciando scoperto un servizio primario, ha semplicemente sostituito i colleghi laddove necessario”.

“I colleghi del PD si sono veramente sbizzarriti – conclude il vicepresidente della Commissione sanità a Palazzo Lascaris - per far uscire notizie incomplete e pressapochistiche. Probabilmente l'avvicinarsi del voto di settembre sta innervosendo alcune segreterie politiche che preferiscono quindi riempire le testate giornalistiche di notizie che possano distogliere l'interesse dei cittadini: detto ciò continuo a ritenere che quando si parla, soprattutto a livello locale, di tematiche sensibili come lo è per esempio la sanità per gli anziani, si debba essere informati e precisi. Insomma penso che l’agone della politica a volte debba mettersi in secondo piano rispetto alle esigenze dei cittadini: usare quindi una mezza notizia mal descritta per parlare di fantomatici “smantellamenti dell'ospedale di Cuorgnè” penso sia l’ennesimo segnale di quel modus operandi che i cittadini non capiscono, non lamentiamoci quindi se poi gli eletti negli enti superiori vengono mal visti all'interno di un clima di antipolitica che pervade sempre di più gli elettori della nostra penisola”.