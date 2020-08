Albero su una tenda nel camping a Marina di Massa, muoiono una bimba di 3 anni e una 14enne residenti nel Torinese. Ferita la terza sorella

Maltempo e tragedia, a Marina di Massa, dove in un camping un albero è caduto sopra una tenda, uccidendo una bambina di 3 anni che in quel momento si trovava all'interno della struttura insieme alle due sorelle maggiori, una di 14 anni e l'altra, più grande, di 19 anni, oltre a mamma e papà.



La 14enne, arrivata in gravi condizioni all'ospedale, è morta poco dopo il ricovero, mentre la sorella maggiore non ha riportato conseguenze preoccupanti e non è stata nemmeno ricoverata. Illesi i genitori.

La famiglia, di origine marocchina, ma residente in provincia di Torino, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in Toscana quando questa mattina - intorno alle 7 - è stata sorpresa da una violenta ondata di maltempo. Un pioppo di 4 metri e mezzo non ha retto alle precipitazioni ed è caduto, travolgendo la tenda e le persone che si trovavano al suo interno.