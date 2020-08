Dramma di Marina di Massa, il cordoglio di Appendino: "Erano nostre concittadine, tragedia che scuote tutta la comunità"

"Una tragedia che lascia scossa tutta la nostra comunità. Esprimo profonda vicinanza alla famiglia". Con queste parole la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha voluto far sentire il proprio cordoglio alla madre, al padre e alla loro figlia di 19 anni che questa mattina hanno visto morire, in un camping di Marina di Massa, le due figlie più piccole, di 3 e 14 anni, schiacciate dalla caduta di un albero sulla tenda in cui stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza in Toscana.

La pianta si è abbattuta al suolo a causa della forte ondata di maltempo che ha interessato la Versilia, insieme ad altre aree del Paese. La piccola è morta sul colpo, mentre la 14enne è deceduta poco dopo il ricovero. Ferite non gravi per la terza sorella, la più grande e addirittura illesi i genitori. "Erano nostre concittadine - dice ancora Appendino - le sorelle di 3 e 14 anni che sono morte".

Un dramma che ha scosso profondamente l'opinione pubblica, già dalle prime ore di questa domenica di fine agosto. Secondo alcune testimonianze, la famiglia - che stava trascorrendo una settimana di vacanza - sarebbe dovuta rientrare ieri sera a Torino, nel quartiere Vallette dove vivono, ma proprio il maltempo li aveva convinti a cambiare i piani e rimandare il ritorno alla giornata di oggi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno già dato avvio alle indagini, mentre il titolare del camping è già stato ascoltato dagli inquirenti, fornendo la massima collaborazione. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Massa Carrara, dal presidente della Regione Toscana e dal presidente del Consiglio regionale della Toscana.



E con la famiglia si è messo in contatto anche il console del Marocco a Torino, Abdel Malik Achargui: “Per tutta la comunità marocchina, e non solo, è una immane tragedia. Aiuteremo la famiglia”. “Ho parlato con il fratello di Hicham Lassiri - aggiunge -. Siamo vicini alla famiglia e soprattutto faremo di tutto per aiutarla e sostenerla in questa immane tragedia”.



“Anche il console di Bologna si è già messo in contatto con la famiglia - ha concluso Abdel Malik Achargui - e nelle prossime ore vedremo come muoverci, nel rispetto anche delle indagini in corso”.