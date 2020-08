Tragedia al camping di Marina di Massa, scattati sequestri e indagini da parte delle forze dell'ordine. I testimoni: "Volevano partire ieri, ma li ha bloccati il maltempo"

Una tromba d'aria, una serie di coincidenze concatenate che hanno portato a una tragedia e alla morte di due sorelline: una bimba di 3 anni e una ragazzina di 14, schiacciate dall'albero che si è abbattuto sulla tenda in cui dormivano insieme alla loro sorella maggiore, di 19 anni, che invece non ha riportato ferite gravi, così come sono rimasti illesi i genitori.

Sono questi gli elementi su cui gli inquirenti vogliono fare chiarezza, dopo la devastante mattina che a Marina di Massa, in Versilia, ha visto trasformarsi in tragedia quella che per una famiglia di origine marocchina e residente a Torino, quartiere Vallette, doveva essere una semplice vacanza.

Il titolare del camping Verde Mare in cui si sono verificati i fatti è stato sentito dai carabinieri di Massa Carrara: l'uomo ha offerto la massima collaborazione mentre l'area interessata dall'incidente è stata posta sotto sequestro per effettuare i rilievi necessari. "Stiamo cercando di capire se era prevedibile o meno che l'albero, nelle condizioni in cui si trovava, potesse cadere a terra a causa del maltempo, visto che sotto di lui erano stati allestiti degli spazi per le tende", dichiara il procuratore di Massa Carrara, Piero Capizzoto.



In base ad alcune testimonianze, la tragedia sarebbe anche il frutto di un destino cinico, visto che la famiglia sarebbe dovuta rientrare sabato a Torino, ma proprio un forte temporale li avrebbe convinti a desistere e a rimandare la partenza alla giornata di domenica.

Si moltiplicano intanto le manifestazioni di solidarietà nei confronti della famiglia, come nel caso del sindaco di Massa, Francesco De Pasquale: "Una tragedia immane, un grande dolore. Ci stringiamo vicino alla famiglia". E di preghiere per la famiglia ha parlato anche Eugenio Giani, presidente del consiglio regionale della Toscana. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha aggiunto: "Si è abbattuta su tutta la Toscana un'ondata di maltempo tipica del periodo estivo e soprattutto di queste ultime estati. Mi stringo alla famiglia".