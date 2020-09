Da Grugliasco per girare il film "Truth or Death"

Da Torino Criminale a un genere più horror. Il regista grugliaschese torna a far parlare di sé con un nuovo ed ambizioso progetto: portare in scena una nuova pellicola che, questa volta, si concentra su tematiche ben differenti dalla sua prima opera cinematografica.

Leonardo D'Augelli è quindi pronto a dirigere un nuovo film e a trasformare la zona nuovamente in un set cinematografico. Il nuovo progetto, prodotto dalla LDV cinema, scritto e diretto da D'Augelli e Vito Moscato, il quale ne è anche produttore esecutivo, si concentra su un genere ben diverso dal precedente, più dedito all'azione. "Truth or Death", questo il nome scelto per la pellicola, si prospetta infatti come un progetto che più che all'azione si dedica maggiormente a un esame psicologico che intende addentrarsi nella mente dello spettatore, cercando di coglierlo impreparato con colpi di scena che tengono con il fiato sospeso.

La pellicola narra infatti la vicenda di cinque ragazzi che trascorrono una settimana nella casa vacanza di montagna. Sebbene tutto all'apparenza appaia idilliaco per i protagonisti, gli imprevisti sono proprio dietro l'angolo. Nel locale caldaia i giovani trovano una vecchia tavola satanica, che serve per aprire un portale verso il regno dei morti. In seguito al suo ritrovamento i ragazzi cominceranno a manifestare atteggiamenti peculiari, come se qualcosa di superiore si stesse impossessando degli inquilini. Non basterà la fede per salvare loro la vita e rispedire la presenza da dove è arrivata.

Dopo aver trasformato la zona ovest tra Grugliasco, Collegno e Rivoli nel set di "Torino Criminale", D'Augelli è pronto a ripartire con "Truth or Death", girato interamente in 6K, insieme agli attori Alessandra Micozzi, Gabriele Rivoiro, Mattia Romagnuolo, Alessia Arrigo e Vito Moscato, accompagnati dalla make-up artist Gloria Corradino, Stefano Leone nel reparto audio, Federico Palumbo operatore di camera e Lorenzo Vaquer, che si occuperà del Ciak.