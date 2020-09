Lunghe file al Lingotto per i test di ammissione, la carica degli aspiranti medici: "Siamo qui anche sulla spinta del Covid" [FOTO]

"Ho già provato il test l'anno scorso ed ero indecisa se ritentare, poi la pandemia ha fermato tutto e ho capito che valeva la pena di riprovarci". Rebecca frequenta il corso in "Tecnico di laboratorio biomedico" ma il suo vero obiettivo è frequentare Medicina. Una speranza che condivide con altri 2.600 ragazzi, che stamattina si sono messi in fila al Lingotto per partecipare al test d'ammissione, che aprirà le porte della facoltà a 490 studenti. "Sono stata chiusa in casa per mesi - continua Rebecca - è bastato un virus per paralizzare il mondo, ho avuto tanto tempo per pensare e alla fine credo di aver fatto la scelta giusta".