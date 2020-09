Ambiente: autorizzazione impianti biometano, a breve linee guida regionali

Autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti di bio metano: la questione è stata al centro di un incontro, oggi pomeriggio, tra l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati, il vice sindaco della Città Metropolitana di Torino Marco Marocco, la consigliera delegata all’Ambiente della Città Metropolitana e il consigliere regionale di riferimento del territorio chivassese.

Un incontro, sottolinea l’assessore, per dirimere la questione; a breve, assicura, la Giunta regionale provvederà a deliberare nuove linee guida, fino ad oggi non esistenti, per regolarizzare la concentrazione di questi impianti in alcuni territori, come si evidenzia nella zona del chivassese, dove è appena stato autorizzato un impianto che si aggiunge all’ulteriore impiantistica complessa per la gestione dei rifiuti già esistente da anni sul territorio.