Bici, monopattini e scuole car free, a Torino la settimana della Mobilità sostenibile: tutte le iniziative

Un corso di guida sicura per monopattini, l’inaugurazione della pista ciclabile di via Nizza e le scuole car free: sono queste alcune delle iniziative della settimana europea della mobilità sostenibile in programma dal 16 al 22 settembre. Un appuntamento a cui la Città di Torino ha aderito con entusiasmo, anche a seguito del grande sforzo messo in atto dall’amministrazione per rendere il capoluogo piemontese centro di sperimentazione della mobilità dolce.

L’obiettivo dell’iniziativa, come ogni anno, è quello di far conoscere alla cittadinanza e promuovere soluzioni di mobilità pulita, condivisa e intelligente. In questi sette giorni la città di Torino ha in programma numerose iniziative, in collaborazione con enti e associazioni. Se il programma definitivo, con il dettaglio delle manifestazioni, verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito www.muoversiatorino.it, alcune anticipazioni sono già note.

Da mercoledì 16 settembre prenderanno il via alcune sperimentazioni con l’istituzione di zone libere dalle auto davanti alla scuola dell’infanzia Bay in via Principe Tommaso e all’ istituto comprensivo Manzoni con la chiusura al traffico delle strade per agevolare l’ingresso e l’uscita senza assembramenti e la pedonalizzazione delle vie Morgari, tra via Belfiore e il civico 9, e Lombroso tra le vie Principe Tommaso e Sant’Anselmo. Alle misure per limitare o quando possibile eliminare il traffico automobilistico con la creazione di aree car free di fronte alla scuole istituzione sarà dedicato anche un seminario interattivo su internet dal titolo ‘Mobilità sostenibile e Scuole Green’ in programma martedì 22 settembre dalle ore 17.00 alle 18.30.

Giovedì 17 settembre invece, grazie alla collaborazione di Legambiente, avrà luogo il Giretto d’Italia, con l’offerta a chi si sposta in bicicletta da parte del Gruppo Torinese Trasporti, di trasportare gratuitamente la propria bicicletta sulla tranvia Sassi-Superga. Sempre nella stessa giornata poi avrà luogo la pedalata notturna lungo le nuove ciclabili con partenza da piazza Palazzo di Città, alle 21.30 ancora di giovedì 17 settembre.

Ancora giovedì 17, dalle 17.30, nella del Casa del Quartiere di San Salvario in via Morgari 14 sarà presentato il progetto Torino Mobility Lab, parte integrante del piano previsto per il nodo intermodale di trasporto di Porta Nuova, che ha come obiettivo la riduzione del traffico privato negli spostamenti quotidiani nel quartiere San Salvario favorendo la mobilità alternativa nell'area tra via Nizza e i corsi Vittorio Emanuele II, Massimo d’Azeglio e Bramante.

Domenica 20 a mezzogiorno, in via Nizza angolo Sommellier, è in programma il taglio del nastro per via Nizza riqualificata con una festa organizzata dai commercianti e la presenza della banda musicale Gtt . Nel corso della giornata si svolgeranno dei corsi di guida sicura coi monopattini a cura dell’Associazione Monopattini Torino ed Unasca.

Alle 17, sempre domenica 20 settembre, in corso Giovanni Lanza angolo viale Thovez alla presenza della ciclista Paola Gianotti, saranno presentati i cartelli stradali della campagna “Io Rispetto il Ciclista’, che intende sensibilizzare sulla necessità di osservare la distanza di sicurezza del metro e mezzo per tutelare l’incolumità di chi si muove spingendo sui pedali in sella a una bicicletta. I cartelli saranno posizionati lungo alcune strade collinari.

Per due giornate, ancora da definire, grazie alla sponsorizzazione dei circuiti di pagamento coinvolti sarà inoltre possibile viaggiare gratuitamente utilizzando il servizio di pagamento contactless oggi disponibile in metropolitana e sulle linee di superficie 18, 55, 56 e 68. Maggiori dettagli sulle giornate e i partner commerciali interessati saranno fornite da Gtt nei prossimi giorni.

Soddisfatta l’assessore ai Trasporti del Comune di Torino, Maria Lapietra: “Ci sono stati cambiamenti epocali. Grazie al Covid siamo riusciti a cambiare quello che sembrava non potesse cambiare mai”.