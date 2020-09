Statalizzata la scuola dell'infanzia "Vallette A": farà parte dell'istituto comprensivo Turoldo

La scuola dell'Infanzia Comunale di via delle Verbene 4, denominata anche "Vallette A", passa allo Stato ed entra a far parte dell'istituto comprensivo Turoldo: è quanto deliberato questa mattina dalla Giunta comunale, impegnata a redarre il piano di utilizzo degli edifici scolastici dell'anno 2020/2021.



La statalizzazione, l'unica prevista per l'anno scolastico che verrà, è l’ultima azione di un piano pluriennale di statalizzazioni avviato anni fa e giunto ora al termine. I beni presenti nella scuola dell'Infanzia verranno quindi trasferiti in consegna con il relativo registro al nuovo assegnatario: la spesa per lo spostamento è stata coperta da apposita delibera.



In epoca pandemica, vi è poi la questione degli spazi: la Giunta in vista di un possibile bisogno di spazi extra delle scuole, si è confrontata con gli istituti per raccogliere le istanze provenienti da ogni singola scuola circa il bisogno di spazi, arredi, interventi edilizi. La situazione è al momento sotto controllo, ma alle varie dirigenze scolastiche è stato fornito un elenco con gli enti che hanno messo a disposizione delle scuole dei luoghi al fine di poter garantire lezioni o momenti di svago.

Essendo la situazione destinata a mutare nel corso dell'anno, eventuali integrazioni o variazioni saranno autorizzate dal direttore della divisione.