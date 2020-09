Riparte la scuola, rebus distanziamento sui mezzi pubblici: “Gtt ha un piano ambizioso per il 100% della capienza”

Più autobus e più personale, grazie a un incremento delle risorse proveniente dalla Regione Piemonte. E’ ottimista Maria Lapietra, assessore ai Trasporti del Comune di Torino, per la questione trasporto pubblico in vista della ripartenza delle scuole.

Il 14 settembre, infatti, è una data che per molti coincide con il vero ritorno alla normalità tra bimbi e ragazzi a scuola e genitori in ufficio o a lavoro. Inevitabile, in epoca pandemica, porsi la questione del distanziamento da applicare su bus e tram. “Gtt ha un piano ambizioso per riportare la capienza dei mezzi pubblici al 100%” afferma Lapietra. L’assessore, poi, ribadisce di essere consapevole dell’importanza della data: “La vera sfida sono i liceali e i lavoratori”. Dall’amministrazione non filtra comunque preoccupazione: “Nelle ore e nei giorni di punta ci saranno abbastanza mezzi perché ci sia spazio per tutti, anche in piedi”.