C'è molto da fare e da vedere nel fine settimana in Valle di Susa

VENERDÌ 11 e SABATO 12 SETTEMBRE

RUBIANA, ALMESE, AVIGLIANA, CASELETTE

Tempo libero

Rally Città di Torino

35° Rally Città di Torino. La gara, organizzata dalla Rt Motorevent, è valida come terzo appuntamento della Coppa Rally di Zona 1. Al rally moderno vengono abbinati il 10° Rally Storico Città di Torino, gara di apertura per il Trofeo di Zona riservato alle vetture storiche, e la 1ª Regolarità Sport Città di Torino.

Venerdì 11 settembre ritiro degli accrediti dalle ore 9 alle ore 18:30 mentre le verifiche tecniche per i concorrenti del Rally Moderno si tengono dalle ore 11 alle 19:30 e per il Rally Storico e la Regolarità Sport dalle 18 alle 20. L’ingresso al parco partenza dalle ore 21:01.

Il via del primo concorrente sabato 12 settembre alle ore 8:31 e arrivo alle ore 17:12 con cerimonia di premiazione. Tre le prove speciali da ripetersi: “Monastero”, “Mezzenile” e “Lys”.

Informazioni: tel. 0110410025 - info@rtmotorevent.it.





SUSA

Tempo libero

Un castello di eventi

"Un castello di eventi" al castello di Adelaide - Museo Civico.

Venerdì 11 settembre

“Il porta estate”. Laboratorio di manualità per i bambini da 3 a 10 anni. Ingresso 5€.

Sabato 12 settembre

Ore 21 nel cortile del castello (in caso di maltempo al salone Pro Susa in Via Madonna delle Grazie 3) in scena l'opera in un unico atto di Pietro Mascagni “Cavalleria Rusticana”, Compagnia Nuova Floria Tosca. Ingresso 5 €. Info e prevendita: Ufficio Turistico di Susa, tel. 0122622447.





VENERDÌ 11, SABATO 12 e DOMENICA 13 SETTEMBRE

CONDOVE

Mostre

Oltre

Nella chiesa romanica di San Rocco (via Cesare Battisti) è allestita la mostra di Sergio Saccomandi dal titolo "Oltre", a cura di Valter Vesco.

Orari: mercoledì ore 10-12; venerdì ore 16-18; sabato e domenica ore 10-12 e 16-18. Fino al 27 settembre. Ingresso libero.





VILLAR FOCCHIARDO

Mostre

Itinerari Artistici Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese

Alla Certosa di Montebenedetto mostra "Itinerari Artistici Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese" a cura di Ilaro Manfredini.

Visitabile con orario 10-18; ingresso gratuito.





SABATO 12 SETTEMBRE

ALMESE

Mostre

Il Cammino del Cielo - Le Vie Francigene del Piemonte

Sabato 12 settembre, alle 11.00, il Ricetto per l'Arte di Almese inaugura la mostra fotografica "Il Cammino del Cielo - Le Vie Francigene del Piemonte". L’esposizione - realizzata con il patrocinio di Regione Piemonte e Unione Montana Valle Susa - prosegue il programma espositivo delle mostre realizzate lo scorso anno con artisti di fama nazionale e internazionale (Antonio Carena, Dario Lanzardo, Claudio Giacone, Eugenio Comencini, Ivo Bonino, Gabriel e Leonardo Girardi) che hanno dato nuovo lustro alla struttura medievale.

La mostra fotografica Il Cammino del Cielo - Le Vie Francigene del Piemonte dedicata a Claudio Bussolino, dirigente della Regione Piemonte e grande viaggiatore scomparso nel mese di dicembre 2019 in Cambogia, dove risiedeva da anni, mira a far conoscere la storia e la riscoperta del territorio valsusino da ripercorrere a piedi o in bicicletta, ovvero le antiche strade della Via Francigena. Una regione in grado di accogliere i turisti con le sue eccellenze naturalistiche, storiche, artistiche e culturali, di cui il Ricetto con la sua Torre medievale ne è testimonianza. L'esposizione è a cura dell’Associazione Il Terzo Occhio photography - composta dai fotografi Valerio Bianco, Franco Bussolino, Marco Corongi, Emilio Ingenito, Giorgio Veronesi e Pier Paolo Viola – ed ha come oggetto dell’indagine fotografica l’area piemontese attraversata dalle Vie Francigene.

I sei fotografi autori del progetto hanno ripercorso queste strade con l’occhio del moderno viaggiatore, evitando di darne una rappresentazione troppo enciclopedica o didascalica. Ognuno di loro ha voluto reinterpretare il “cammino” seguendo le proprie inclinazioni e sensibilità. Sono sei sguardi differenti che, nell’originalità della visione, ci restituiscono una rappresentazione a 360° di un percorso fatto di tradizione, fede, arte e natura, che nel tratto piemontese si è arricchito nel corso dei secoli di magnifici luoghi di culto inseriti in contesti paesaggistici tra i più belli d’Italia. La Sacra di San Michele con il Monte Pirchiriano in primis.

La mostra, che si compone di 65 immagini, è visitabile seguendo le linee guida Covid-19 con i seguenti orari: sabato dalle 15.30 alle 18; domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. Fino al 4 ottobre.

In settimana il Ricetto è aperto per diverse attività e la mostra è visibile su prenotazione.

Info e prenotazioni: associazione culturale Cumalè, cumale.ass@gmail.com | 3289161589.





AVIGLIANA

Attività per bambini e famiglie

Vi piacciono le uova verdi?

Ritornano i Sabati Favolosi organizzati dalla biblioteca civica "Primo Levi". Appuntamento con le letture animate per bambini da 3 ai 7 anni al Parco Alveare Verde (corso Laghi). Oggi "Vi piacciono le uova verdi?" alle ore 10.30 con Vera Favro. Prenotazione obbligatoria: tel. 3383891126 - biblioteca@comune.avigliana.to.it.





AVIGLIANA

Teatro e cinema

Scene: reDISCOvery – Talk talk before the silence

La stagione teatrale "Scene" recupera al Teatro Fassino (via IV Novembre 19) uno degli appuntamenti saltati per il lockdown. Alle 21 va in scena lo spettacolo “reDISCOvery – Talk talk before the silence”. Ingresso: 5 euro.

Prenotazioni: rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it - tel. 0119564408 (Lu-ve 14:00-18:30) o Vivaticket.​​





BARDONECCHIA

Tempo libero

Rotary per la S.L.A.

Serata di raccolta fondi "Rotary per la S.L.A.".

Programma:

dalle 18 alle 20 circa apericena da Harald's ski restaurant bar (regione Molino, 18 Campo Smith).

Ore 21 spettacolo musicale "Insieme – Tributo a Mina e Battisti" al Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta 1) con Davide Motta Frè, Martina Tosatto, Luisa Arneodo, Eva Pagliara.

Prenotazione obbligatoria (nel rispetto normative anti-Covid) via mail a gianfranco.zanetti44@gmail.com (indicare numero partecipanti, nomi e cognomi).

Ingresso con offerta libera. L'intero ricavato sarà devoluto alla ricerca sulla SLA, CRESLA - Centro Regionale Esperto per la SLA diretto da Adriano Chiò (Dipartimento di Neuroscienze dell'Università degli Studi di Torino).

Prenotazioni chiuse.





SUSA

Musica e spettacolo

Rock sotto le stelle

Alle 19 in Piazza III Reggimento Alpini Rewind Store, Bar Smile, Petali e Pedali organizzano una serata in musica e buon cibo in compagnia della band Radiopaxi, con tributo a Vasco.





SABATO 12 e DOMENICA 13 SETTEMBRE

ALMESE

Tempo libero

Settembre Almesino

Sabato 12 settembre

Pedalando sulla Via Francigena alla scoperta dei tesori del territorio. Passeggiata in bicicletta a cura di Ass. Culturale Cumalè e A.S.D. Scott Sumin. Partenza ore 10.30 da Piazza Martiri della Libertà.

Ricetto di San Mauro ore 11.00 inaugurazione mostra fotografica “Il cammino del cielo. Le Vie Francigene del Piemonte” a cura di Ass. Culturale Cumalè e Ass. Il Terzo Occhio Photography.

Ore 21.00 “Mamè – Tentativi vergini di stare al mondo”. Spettacolo di teatro canzone, Piazza Martiri della Libertà.

Domenica 13 settembre

Dal mattino a tardo pomeriggio “Giochiamo insieme”, giochi di società per tutte le età a cura di Comitato Commercianti, Piazza Martiri della Libertà.

Ore 15.30 Messa. Festa del Pilone a cura di A.I.B., Protezione Civile e Vigili del Fuoco, Pilone della Costa Almese.

Ore 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00 visite guidate alla torre del Ricetto di San Mauro a cura di F.I.E. Prenotazioni a info@fiepiemonte.it

Ore 21.00 We are afro rock 13.0. Concerto spettacolo con Dialcaloiz & Black Fabula e Afrorì,

Piazza Martiri della Libertà.





AVIGLIANA

Mostre

Dame, animali preziosi, musica e altre storie; Una nuvola al giorno

"Dame, animali preziosi, musica e altre storie" - ceramiche di Giuliana Cusino e "Una nuvola al giorno" - disegni a biro di Mara Cozzolino, mostre allestite nella chiesa di Santa Croce (piazza Conte Rosso). Orario: sabato e domenica dalle 16 alle 20. Fino al 25 ottobre. Info: www.artepervoi.it.





AVIGLIANA

Mostre

Sussurri nel bosco

Alla galleria "Arte per Voi" (piazza Conte Rosso) è allestita la mostra "Sussurri nel bosco" con sculture di Greta Staltari e disegni di Serena Zanardo.

Orari di apertura: sabato e domenica dalle 16 alle 20. Fino al 25 ottobre.

Info: www.artepervoi.it.





BARDONECCHIA

Mostre

Tracce di uomini e storie

In occasione della riapertura estiva al Forte Bramafam è allestita la mostra fotografica "Tracce di uomini e storie" di Claudio Allais.

Orari di apertura: 10-18:30, settembre e ottobre tutti i sabato e domenica. Fino al 31 ottobre.

Ingresso solo su prenotazione: tel. 3773496355.





RUBIANA

Mostre

Fiabe e Boschi Biennale Francesco Tabusso

IX edizione di "Fiabe e Boschi Biennale Francesco Tabusso".

Sabato 12 settembre alle ore 16:30 inaugurazione della mostra "IL GIOVANE TABUSSO E I SUOI AMICI: Aimone, Campagnoli, Casorati, Chessa, Ruggeri, Saroni, Soffiantino nella Torino degli anni ’50" a Villa Tabusso (borgata Gai 21).

Domenica 13 settembre alle 10:30 inaugurazione della mostra "Il bianco e il nero. Viaggio con i maestri del '900 piemontese" nella pinacoteca comunale (piazza Roma 5).

Orari di apertura: sabato e domenica 10:30-13 e 15:30-18:30. Fino al 27 settembre.

Informazioni: info@archiviotabusso.it.





DOMENICA 13 SETTEMBRE

ALMESE

Musica e spettacolo

We are afro rock 13.0

Musica d'estate: alle 21 in piazza Martiri della Libertà concerto spettacolo "We are afro rock 13.0" con Dialcaloiz & Black Fabula e Afrorì.





AVIGLIANA

Visite guidate al patrimonio culturale e naturale

Visite guidate al centro storico e al parco naturale dei Laghi di Avigliana

Due tour guidati per scoprire Avigliana, la sua storia, i suoi segreti e le sue curiosità!





Tour del Parco Naturale. Partenza ore 10 dall'Ufficio del Turismo di Avigliana (corso Laghi 389).

Un tour guidato per conoscere gli aspetti più naturalistici e curiosi del Parco naturale dei Laghi di Avigliana. Un ambiente naturale unico che parte dai nostri laghi glaciali e si sviluppa per 400 ettari con ecosistemi molto diversi fra loro. I Laghi di Avigliana e la palude dei Mareschi sono tutelati anche a livello europeo come zone della Direttiva Habitat e Zona Speciale di Conservazione (ZSC). Il Parco è anche una tappa chiave per moltissime specie di uccelli migratori, come la fotografatissima anatra mandarina, ma è anche dimora per specie stanziali quali lo svasso maggiore con la sua particolarissima "danza dello specchio".





Tour del borgo medievale. Partenza ore 15:30 da piazzetta De Andrè, antistante la stazione ferroviaria di Avigliana.

Il borgo medievale di Avigliana, posto proprio all'imbocco della Valle di Susa, ha rappresentato fin dall'antichità romana un nodo di scambio e incontro tra personaggi e culture diverse, che hanno contribuito a rendere il centro storico di Avigliana un tripudio di stili e caratteri diversi. Molti sono poi i nomi celebri del passato e del presente che sono legati ad Avigliana: dai principi di casa Savoia a Umberto Eco. Il centro storico non smetterà mai di stupirvi, per esempio, sapete che a pochi passi dalla piazza principale di Avigliana c'è una palla di cannone del 1600 conficcata in uno dei suoi palazzi antichi? O che dalle colonne di pietra buffe figure fanno le boccacce ai passanti? Queste e tante altre curiosità vi verranno raccontate nel tour guidato nella Avigliana medievale.

Per entrambi i tour:

Costo adulti 10 euro, gratis al di sotto dei 7 anni.

Massimo 12 posti.

Viste le vigenti norme in materia di sicurezza, portare con sé la mascherina.

Info e prenotazione (obbligatoria): ufficioiat@turismoavigliana.it - tel. 0119311873 – 3711619930.





AVIGLIANA

Attività per bambini e famiglie

Leggende al castello

Estate al castello con l'associazione ARA (Arte Restauro Archeologia). Oggi "Leggende al castello". Contributo per le attività: da 5 a 11 anni 4 euro, da 12 anni e adulti 5 euro.

Info e prenotazioni: tel. 3711392087 - arterestauroarcheologia@gmail.com.





BARDONECCHIA

Tempo libero

4x4 Prima Neve

La Bardonecchia Academy, branca dello sci club Bardonecchia, in collaborazione tecnica del Real Dream, organizza il 29º Rendez Vous Fuoristrada “4x4 Prima Neve” - Oltre i 3000 metri, organizzato nelle precedenti ventotto edizioni, prima del suo scioglimento, dallo Sporting Club Bardonecchia 2006.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 8.30 al Bar Campo Smith, ove avviene la registrazione dei partecipanti e dei mezzi, alle ore 9.00 la partenza alla volta della panoramica Valle di Rochemolles, per salire al Colle del Sommeiller, a 3009 metri s.l.m., nel cuore dell’omonimo ghiacciaio, imbiancato nei giorni scorsi dalla prima neve fresca della nuova stagione invernale.

Un percorso affascinante d’alta montagna che consente di godersi una bella giornata turistica e gastronomica a stretto contatto con la natura, e al contempo panoramico e suggestivo a contatto con la natura con finale pranzo alpino al Rifugio Scarfiotti, durante il quale, grazie alla sensibilità di alcuni enti, sponsor e commercianti, vengono distribuiti gli attestati e i premi di partecipanti individuali e di società.

Informazioni e iscrizioni: Aldo Timon, tel. 3405374061.





CASELETTE

Visite guidate al patrimonio culturale

Visite alla villa romana

La Villa Romana di Caselette è visitabile dalle 15,30 alle 18,30.

Ricordiamo che sono obbligatori l'uso della mascherina e la prenotazione, tramite mail a arca.almese@gmail.com oppure tramite whatsapp o telefonando al 3420601365.





CONDOVE

Tempo libero

Ginger Fest

La manifestazione culturale Ginger Fest nasce dalle menti di Silviadizenzero ETS. L'associazione si occupa dal 2013 di tutela, salvaguardia e valorizzazione della natura e dell’ambiente in stretto legame con la danza, la fotografia, l’arte, la cucina. In via Roma 1 dalle ore 18 musica live, spettacoli e stand artistici.





SAUZE DI CESANA

Proposte outdoor

Pedalata energetica

Pedalata energetica. Si pedala fino ad esaurimento delle “batterie e gambe”.

Info: Moon Mountain Company.





SAUZE DI CESANA

Tempo libero

Miss Charlotte

Alle 11 celebrazione Pian della Milizia "Miss Charlotte" nel 76° anniversario della tragedia del Gran Miol.





SAUZE D'OULX

Enogastronomia e mercati km 0

Naturalmente Buoni

"Naturalmente Buoni i nostri prodotti De.C.O. a km 0". Esposizione e vendita delle eccellenze agricole e casearie di Sauze d’Oulx in Via Monfol / Largo Derby dalle ore 9 alle ore 18.





SUSA

Visite guidate al patrimonio culturale

A Susa con gusto

L'associazione Pro Susa riprende le sue attività con "A Susa con Gusto". Storia e sapori della città di Adelaide. Una guida abilitata racconta la storia attraverso uno dei percorsi tra i più suggestivi del Piemonte con soste per gustare le panificazioni con i grani locali, assaggiare i vini della Valle di Susa (Becuet e Avanà), per terminare con i dolci della tradizione segusina. In italiano e in francese.

Alle 15 con prenotazione obbligatoria: Pro Susa, tel. 3493782840; ufficio del turismo, tel. 0122622447.

Costo 12 euro, soci UNPLI 2020 11 euro. Obbligo di mascherina e distanziamento.





VILLAR FOCCHIARDO

Conferenze e convegni

Itinerari artistici Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese

Alla Certosa di Montebenedetto alle ore 16 conferenza "Itinerari artistici Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese". Presentazione del cahier n.31 dell'Ecomuseo Colombano Romean a cura di Ilario Manfredini.

Ingresso gratuito a numero chiuso.

Prenotazione obbligatoria: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie Bussoleno, tel. 012247064 (dal lunedì al venerdì 9.30-12, dal lunedì al giovedì anche 14-15) - info.alpicozie@ruparpiemonte.it.

Per aggiornamenti e dettagli consultare il sito www.vallesusa-tesori.it