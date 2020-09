Doppio fiocco rosa a Rivoli: ai tempi del Covid le sorelle si ritrovano in ostetricia e ginecologia

Se la vicinanza dei parenti durante il parto è sempre stata una prassi comune, in epoca di pandemia tutto questo è venuto meno. Il Covid, infatti, impedisce ai parenti di effettuare visite in ospedale. Le sorelle però si sono tenute compagnia a vicenda, tenendo in braccio le loro figlie: la prima a nascere è stata Matilde, arrivata il 6 settembre. Solo due giorni dopo, l'8, ha visto la luce la cuginetta Noemi. Due fiocchi rosa nella stessa stanza.