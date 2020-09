Rifiuti abbandonati in Circoscrizione 6: Petrarulo chiede chiarezza su interventi e multe

A sollevare la questione è Raffaele Petrarulo, capogruppo del Gruppo Consiliare Lista Civica Sicurezza e Legalità: “In tutta Torino, ma in particolare nella Circoscrizione 6, si assiste tutti i giorni a situazioni in cui numerosi rifiuti indifferenziati ingombranti e non, che andrebbero smaltiti diversamente, vengono posizionati o peggio buttati vicino ai bidoni della raccolta rifiuti”. Petrarulo, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni, spiega anche quali sono lei vie particolarmente sofferenti: “Parliamo soprattutto del quadrilatero compreso tra via Pacini, via Leoncavallo, controviale di corso Novara, via Aosta e piazza Bottesini e nelle vie intorno al mercato di Piazza Foroni”.