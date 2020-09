Travolto da un carico di metallo in Fca, operaio muore per emorragia interna

E' deceduto sabato all'ospedale Cto di Torino, un operaio di 49 anni a seguito di un incidente sul lavoro nel comprensorio Fca di Mirafiori, rimasto schiacciato sotto un carico di metallo.

L’uomo era dipendente di una ditta esterna che lavorava per Fenice, l’azienda che gestisce le attività termoelettriche del gruppo. Causa del decesso, un’emorragia interna.

Secondo i primi accertamenti, degli ispettori dello Spresal di Torino, il carpentiere è stato investito da un carico di metallo che pesava diversi quintali. Non era il solo impegnato nella centrale ma gli altri operai sono rimasti illesi. Sono stati loro a dare l’allarme e chiedere l’intervento del 118.

In un primo momento, l’operaio era stato trasportato in ospedale per una frattura del femore, ma le sue condizioni si sono rapidamente aggravate.