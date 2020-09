Bollicine in via Monferrato e festa in via Nizza, ma slitta l'inaugurazione della ciclabile

Un fine settimana all'insegna delle feste di via e delle bancarelle tematiche, quello a Borgo Po e San Salvario tra oggi e domani.

Questa sera, dalle 20 fino a mezzanotte, la pedonale via Monferrato si animerà grazie ai migliori produttori di Metodo Classico piemontese per "La notte delle bolle". Un autentico red carpet di prestigiose etichette accompagnate, in degustazione, dalle specialità di alcuni Maestri del Gusto di Torino, oltre alle tante proposte studiate ad hoc dai ristoratori locali.

Domani piazza Gran Madre accoglierà il consueto mercatino vintage con pezzi d'antichità, accessori e vestiario d'epoca, organizzato dall'associazione Effetto Vintage, dalle 8 alle 18.

In via Nizza, invece, nel tratto compreso tra corso Dante e corso Marconi, i negozi resteranno aperti dalle 9 alle 20 per una grande festa dello shopping allestita dall'Associazione Via Nizza E'-Vviva, con stand gastronomici e intrattenimento musicale. La giornata avrebbe anche dovuto prevedere l'inaugurazione del nuovo tratto di pista ciclabile completato, ma la cerimonia ufficiale è stata rimandata a data da destinarsi. I partecipanti sono comunque invitati a raggiungere il posto sfruttando la mobilità dolce.

"Stiamo cercando insieme ai nostri coraggiosi commercianti - ha detto il coordinatore al lavoro della Circoscrizione 8 Alessandro Lupi, che patrocina le iniziative - di proporre un po' di occasioni per uscire di casa e di riappropriarci di un minimo di normalità in assoluta sicurezza, senza dimenticare che il commercio di prossimità ha svolto un ruolo fondamentale nel periodo di lockdown".