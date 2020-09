"Cirio come Moro", delirante volantino comparso nel pomeriggio a Torino

Un volantino comparso oggi pomeriggio a Torino, nella zona del centro sociale Askatasuna, ritrae Alberto Cirio come Aldo Moro nella nota immagine del presidente della Democrazia Cristiana rapito dalle Brigate Rosse.

Il volto del governatore del Piemonte è stato sovrapposto dagli autori a quello del leader democristiano rapito e ucciso 42 anni fa. La foto è quella tristemente celebre con la bandiera delle Brigate Rosse sullo sfondo. Sotto lo scatto la scritta "I cosplayer che vogliamo".

I cosplayer sono fan mascherati solitamente da protagonisti delle serie manga e fantascienza. Sul fatto ora indaga la Digos.

Intanto sono arrivati immediati gli attestati di vicinanza al presidente della Regione da parte di diversi esponenti e varie forze politiche. “La nostra solidarietà ad Alberto Cirio per l’intimidazione ricevuta. E’ il terzo episodio in meno di 24 ore in cui si registra un pesante attacco violento a chi rappresenta le istituzioni e lo Stato”. Così la parlamentare torinese di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli. "Il Ministro Lamorgese venga a Torino a far sentire che lo Stato è vicino ai suoi uomini, non li lascia soli, non arretra e soprattutto non lascia spazio all’eversione".

"A nome del Consiglio regionale del Piemonte esprimo totale solidarietà e vicinanza ad Alberto Cirio e ferma condanna per la vile e spregevole minaccia ricevuta", ha dichiarato il presidente Stefano Allasia. "I manifesti ignobili che raffigurano il presidente della Regione Piemonte come Aldo Moro ostaggio delle Br, sono un atto gravissimo e ripugnante che va condannato in modo perentorio. Non possiamo accettare rigurgiti di violenza che si rifanno a periodi oscuri come quelli del terrorismo".

"Esprimo vicinanza e solidarietà al presidente Cirio per i vergognosi volantini apparsi oggi a Torino. Si tratta di un atto grave che non va sottovalutato e che condanniamo con fermezza", ha dichiarato la vicepresidente del Senato e senatrice Pd, Anna Rossomando.

Il presidente, i vicepresidenti e i consiglieri del gruppo Lega Salvini Piemonte esprimono la loro più irremovibile condanna per i manifesti apparsi nei pressi del centro sociale Askatasuna e che ritraggono il presidente Alberto Cirio con le sembianze di Aldo Moro nel covo delle Brigate Rosse. Al governatore va la nostra più completa solidarietà. Una escalation preoccupante che lascia intravvedere una chiara strategia eversiva che si richiama a un periodo tetro come quello degli anni di piombo".