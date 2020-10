Esame B1 per la cittadinanza, nuova sessione il 3 dicembre

L’apprendimento di una lingua è uno dei molteplici fattori che incidono sul livello di integrazione sociale ed economica. Per uno straniero, saper comunicare correttamente nella lingua del paese di arrivo facilita la possibilità di inserimento nella nuova società.

Per questa ragione EnAIP Piemonte, in collaborazione con l’Università per stranieri di Siena, offre la possibilità di sostenere l’esame B1 Cittadinanza – ESAME CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera).

La prossima sessione si terrà il 3 dicembre 2020 (sessione per tutti i livelli, compreso il B1 Cittadinanza).

Chiunque fosse interessato a sostenere l’esame, può rivolgersi alla sede EnAIP di Grugliasco:

ENAIP GRUGLIASCO

Via Somalia n. 1/b, 10095 Grugliasco (TO)

011-7072210

csf-grugliasco@enaip.piemonte.it

È possibile effettuare l’iscrizione fino al 15 ottobre 2020.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.unistrasi.it

Il costo dell’esame B1 Cittadinanza è di €100.