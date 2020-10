“Borgata Paradiso riparte” con "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” a Collegno domenica 11 ottobre

“Borgata Paradiso riparte” e ospita lo speciale appuntamento con l’evento-mercato più famoso d’Italia. C’è tanta voglia di svago e di recuperare la normalità, e così ritorna a grandissima richiesta a COLLEGNO l’eccellenza dell’unico vero ed originale mercato di qualità de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi". Lo spettacolo delle famosissime "boutique a cielo aperto" - con il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura artigianale, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore - Vi aspetta domenica 11 ottobre a COLLEGNO (nella centrale location di Corso Francia, fronte Inps, fermata Metro Borgata Paradiso) nell’ambito della manifestazione “Sapori e Profumi d’Autunno”, organizzata dal “Comitato Esercenti Borgata Paradiso” presieduto da Sandra Tirelli. Dunque, una giornata da non perdere assolutamente per i tantissimi appassionati dell’originale Consorzio della zona! Sarà la festa dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

“Vogliamo dare un forte segnale in questo periodo di grande difficoltà per tutti – spiega la Presidente degli esercenti di Collegno, Sandra Tirelli – e siamo fermamene convinti che l’unico modo per riprenderci e ripartire con entusiasmo sia una manifestazione di questo genere, che, abbinando commercio e cultura locale in un clima di festa, da sempre ha valorizzato il coinvolgimento dei nostri commercianti e trovato l’apprezzamento del pubblico.

I famosi ambulanti toscani – ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e proprio fenomeno di costume - tornano dunque nell’area della Città Metropolitana di Torino (dove sono sempre attesissimi), per riportare anche qui le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle e di pubblico, che, non a caso, viene ormai comunemente definito "evento-mercato" per l’unicità della proposta che non è solo commerciale. Da tempo, ormai, si parla del Consorzio "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" (non solo in Italia ma anche all’estero) come di una “eccellenza italiana”. L’anno scorso, l’ormai mitico Consorzio ha organizzato oltre 100 tappe di questo spettacolo in giro per l’Italia, ovunque seguito da un pubblico di fans e appassionati del genere e generando importanti ricadute di indotto turistico e commerciale per le città ospitanti.

Il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”), nato per primo nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico e famoso (nel mondo) mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato da allora oggetto di diversi tentativi di imitazione, peraltro lontanissimi dall'originale, ed è impegnato nelle competenti sedi legali in difesa della sua originalità ed unicità di marchio e format. Per capire quale sia il Consorzio originale e quali le imitazioni, è sufficiente guardare alla “data di nascita” per capire chi ha copiato chi (peraltro con risultati tutti da discutere).