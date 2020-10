La pandemia non ferma la corsa delle donne: tappa a Torino per combattere i tumori femminili

Dal 2014 Fondazione Umberto Veronesi lancia un appello a tutte le donne italiane che hanno combattuto un tumore femminile (seno, utero, ovaio) per diventare Pink Ambassador con l’obiettivo di dimostrare che dopo la malattia si può tornare a vivere più forti di prima.

Per questa ragione Fondazione Umberto Veronesi ha deciso di coinvolgere sempre più donne che vogliono condividere la propria esperienza a sostegno della ricerca scientifica e della prevenzione, per dimostrare l’importanza della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita nella lotta contro i tumori.

Ad oggi infatti sono 14 i gruppi del Pink is good Running Team di Fondazione, e nello specifico nelle città di: Milano, Monza Brianza, Varese, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo e Cagliari.

Anche per questa edizione, le nuove Pink Ambassador selezionate sosterranno un intenso allenamento gratuito, coordinato e gestito dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera nell’ambito del progetto Runcard, permettendo così di prepararsi ad una staffetta che collegherà virtualmente le 14 città, per ricordare ancora una volta l’importanza della prevenzione e del finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza di cui, soprattutto in questo periodo, se n’è compresa la fondamentale necessità.