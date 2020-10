Castellamonte, sparatoria all'esterno di una pizzeria: feriti due fratelli, titolari del locale, un fermato (VIDEO)

Sparatoria attorno alle 22.20 di ieri, mercoledì 7 ottobre, fuori da una pizzeria di Castellamonte. Alcuni sconosciuti hanno esploso alcuni colpi arma da fuoco contro due persone, ferendole - rispettivamente - a una gamba e a una natica. Si tratta di due fratelli, gestori del locale.

I due feriti sono stati trasportati al Cto di Torino. Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto e frammentarie le prime notizie. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che in nottata hanno portato presso la caserma di Ivrea una persona, che stanno interrogando e sul quale si stanno concentrando le verifiche.

Si tratta di una persona già nota alle forze dell'ordine, che si sarebbe dato alla fuga dopo l'aggressione. Ancora in corso le ricerche nell'alveo del fiume Stura della pistola utilizzata nella sparatoria.



In queste ore poi è uscito dalla sala operatoria uno dei due feriti al quale è stato estratto un frammento di ogiva dal femore. Per l'altro invece fortunatamente il proiettile è entrato e uscito dalla natica. Entrambi rimarranno comunque ricoverati al CTO di Torino, dove i carabinieri sono in attesa di poterli interrogare.

Sul luogo dell'agguato, i carabinieri hanno repertato un'ogiva calibro 38, ma nessun bossolo poiché si tratta di una pistola a tamburo. I colpi sparati dovrebbero essere due.