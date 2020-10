Operazione a oltre 60 metri d'altezza per i Vigili del Fuoco, impegnati in un difficile intervento per una lastra di piombo di un metro quadrato, in precario stato di stabilità sulla cupola della Basilica di Superga.

A intervenire, dalle ore 14, sono i Vigili del Fuoco specializzati in manovre speleo, che devono raggiungere la sommità della struttura e rimuovere la parte pericolante. Sul posto personale tecnico della Soprintendenza ai beni culturali di Torino.