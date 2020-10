Deraglia un tram al Rondò della forca: traffico in tilt, ma nessun ferito

Attimi di paura e traffico in tilt, ma per fortuna nessun ferito o conseguenza grave, dopo l'incidente di questa mattina al Rondò della Forca, a Torino.

Per cause ancora da accertare, un tram della linea 3 è infatti deragliato andando a terminare la sua corsa contro la banchina della fermata.

Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati, insieme agli agenti della Polizia municipale chiamati a governare il traffico, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Nessuna delle persone coinvolte avrebbe fortunatamente riportato conseguenze gravi.