Trasporti e logistica, al via il primo corso di studi in collaborazione con gli addetti ai lavori

Al via le lezioni del percorso Formativo per Tecnico Industriale settore Tecnologico - indirizzo “Trasporti e Logistica” , realizzato in collaborazione tra Fai - Federazione Autotrasportatori Italiani , S.I.T.O. spa e l’ Istituto di Istruzione Statale Galilei Ferrari , con il contributo economico della Camera di commercio di Torino .

Il presidente di SITO SpA, Giovanni Battista Quirico , sottolinea come “la collaborazione con l’Istituto IIS Galilei-Ferrari, in un contesto territoriale in cui hanno sede SITO e FAI, consente di mettere a disposizione le competenza di SITO in questo percorso formativo sui trasporti e logistica, dove la presenza delle aziende insediate nell’interporto permette l’integrazione fra il mondo della scuola e quello del lavoro”.

E la dirigente scolastica Anna Luisa Chiappetta, IIS Galilei-Ferrari, aggiunge: “A nome dell’IIS Galilei-Ferrari, degli studenti e delle loro famiglie, che hanno aderito con entusiasmo alla proposta di un percorso didattico innovativo da svolgersi parte in Istituto e parte in azienda, vorrei ringraziare Il Presidente della SITO spa, il Presidente della FAI e il Presidente della Camera di commercio di Torino per il loro contributo in termini di risorse umane e finanziarie alla creazione di un’offerta formativa che cerca di rispondere alle mutate esigenze del mondo del lavoro, con una visione integrata delle politiche occupazionali che tiene conto dei processi d’innovazione continui e veloci per cui sono necessarie competenze sempre più adeguate ad affrontare il nuovo, l’imprevisto, le tecnologie che sembrano inarrestabili. I giovani, affiancati ai tecnici specializzati, diventano rapidamente autonomi e successivamente potrebbero anche contribuire in modo significativo ad aumentare la competitività dell’azienda. Si concretizza la possibilità di imparare attraverso la realtà apprendendo il valore dell’azione, e quindi del progetto e della tecnica, come risorse culturali su cui investire la propria esperienza scolastica. Ciò consente di superare il tradizionale dualismo tra la teoria (la scuola) e la pratica (il lavoro in azienda)”.