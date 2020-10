"Kolok" chiude il cartellone "Spettacoli a cielo aperto" alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Domenica 18 ottobre, alle ore 17, nella sala grande della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, lo spettacolo di circo-teatro KOLOK I terribili vicini di casa della Fondazione TRG Onlus con Milo & Olivia chiude il cartellone estivo SPETTACOLI A CIELO APERTO - secondo atto.

Due balconi, per rappresentare un intero condominio. Un paese tranquillo ai confini del mondo. Ma una mattina tutto cambia… Basta una parola per capire che l’uomo che occuperà l’appartamento sfitto è straniero. Lui parla strano, veste strano, insoliti capelli e poi Lui sorride alle persone, ma a nessuno importa.

Kolòk mette a confronto personaggi che unendo il circo al teatro, la poesia al divertimento, si troveranno finalmente amici.

Il giorno del suo debutto Kolòk ha ricevuto una menzione speciale al “Gioco del Teatro 2007 Torino” per la sua capacità di mettere in relazione le abilità acrobatiche dei due protagonisti con la drammaturgia di un testo in grado di emozionare e divertire lo spettatore.