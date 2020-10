Dramma della solitudine a Borgaretto, anziano trovato morto in casa

Il problema degli anziani soli sta tornando d'attualità, dopo i numerosi casi di morti improvvise registrate durante il lockdown.

L'ennesimo dramma della solitudine si è registrato in via Galilei a Borgaretto, frazione di Beinasco, dove i carabinieri hanno trovato nella sua abitazione un uomo di 69 anni senza vita, in avanzato stato di decomposizione.

Secondo il medico legale era deceduto da oltre una settimana, quasi certamente a causa di un infarto. A dare l'allarme sono stati i vicini che non lo vedevano da alcuni giorni: quel silenzio prolungato è stato un annuncio di morte.