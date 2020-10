Coronavirus, primo positivo in una residenza universitaria: “Siamo pronti a gestire la situazione”

“Era solo questione di tempo. Tutto sotto controllo. Dopo l’unico positivo del lockdown, i grandi numeri di questi giorni e le minori limitazioni esistenti rispetto a quella fase ci avevano portato a predisporre tutti i protocolli per essere pronti alla gestione di queste situazioni, anche grazie alla scelta del Consiglio di Amministrazione di rinunciare alle camere multiple in via precauzionale”.

L’ospite, come spiegato da Sciretti, sta bene e non mostra sintomi. “I contagi - questo caso ne è la conferma - avvengono quando abbassiamo la guardia, nei momenti conviviali e quando allentiamo le precauzioni. Facciamo attenzione, rispettiamo le regole, limitiamo contatti ravvicinati e facciamo attenzione all’igiene delle mani per tornare il prima possibile alla normalità. Non possiamo darci la mano, ma diamoci una mano” conclude il presidente di Edisu Piemonte.