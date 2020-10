TOurDAYS seleziona 10 progetti vincitori e dà il via al calendario di eventi musicale diffusi

Si è conclusa la selezione dei progetti presentati a TOurDAYS, progetto della Città di Torino realizzato da Fondazione per la Cultura Torino e TOdays festival, sostenuto storicamente dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT, in partnership con Iren e in collaborazione con Hangar Piemonte.

Un percorso lungo un anno, a sostegno delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo, che diviene ora un tour di appuntamenti diffusi in tutta la città, aspettando TOdays Festival 2021.

Ben 44 le proposte pervenute: attività, eventi, appuntamenti culturali, musicali e formativi in partenariato con altrettante numerose realtà associative e appartenenti al terzo settore (fornitori di servizi, professionisti, start-up, imprese...). Tutte le proposte hanno raggiunto un livello di qualità e progettualità assai elevato, coinvolgendo una rete di oltre 500 soggetti attivi a Torino e nell’area metropolitana.

È stata così selezionata dalla commissione, presieduta dal direttore artistico di TOdays Gianluca Gozzi, la rosa finale di 10 progetti idonei a beneficiare di un sostegno alla produzione (in termini di supporto economico pari al 50% del budget di spesa previsto e di un percorso di accompagnamento costituito dalla progettazione condivisa e partecipata nel network ora costituitosi).

Alla luce del risultato ottenuto, poiché il budget del bando avrebbe consentito di sostenere soltanto i primi 7 classificati, la Città di Torino e la Fondazione per la Cultura hanno ritenuto opportuno integrare lo stanziamento previsto per la call per garantire il sostegno di tutti i progetti risultati idonei.

TOurDAYS diventa ora un calendario originale di appuntamenti tra loro connessi, performance, laboratori, workshop, seminari, lungo un intero anno, ma rappresenta soprattutto una rete di opportunità per agevolare la filiera e favorire il consolidamento di nuove idee, di nuovi progetti, e di nuove alleanze.

I 10 progetti ammessi al finanziamento sono: