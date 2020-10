Su Torino e provincia si prepra una 'estate di San Martino' con temperature alte

La settimana, iniziata ieri con il maltempo, da oggi vede un graduale rafforzamento di un campo di alta pressione, che aprirà una fase anticiclonica piuttosto importante sino a lunedì prossimo.

Alta pressione che porterà ad uno scarso rimescolamento d'aria nei bassi strati, aumento delle sostanze inquinanti nei centri urbani e nebbie diffuse sulle pianure, il famoso nebbione padano .Sugli altipiani ed in montagna "estate di San Martino”, con temperature miti per la stagione ed inversioni termiche, con colonnina di mercurio più alta in quota ove soleggiato e mite, che in pianura coperta dalla coltre nebbiosa.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi a giovedì 29 Ottobre

Nebbie diffuse sui bassi piani, complice l’umidità relativa accumulatasi nel terreno grazie alle piogge di ieri. Poco nuvoloso domani e giovedì sugli altipiani ed in montagna e localmente sulle pianure, ove le nebbie diraderanno. Termometro con minime in pianura intorno 5-11°C e massime 15-18°C. Venti forti sui rilievi, moderati in pianura oggi da Nord, poi moderati domani Est.

Da venerdì 30 Ottobre

Altra pressione, nebbie e cielo poco nuvoloso.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino