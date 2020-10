In Italia, le bambine in media sono più brave a scuola dei bambini. In tutto tranne che in matematica. Succede anche in Piemonte. Perché? E come si può intervenire a livello didattico per ridurre questo gap?

Se ne parlerà il 29 ottobre alle 17:30 durante la presentazione online dei risultati finali del progetto "Affrontare il divario di genere in matematica in Piemonte" finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo, Università di Torino e Fondazione Collegio Carlo Alberto e diretto da Maria Laura Di Tommaso, professoressa ordinaria del Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis dell’Università di Torino.