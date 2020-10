Consegnati i lavori della variante di Borgaretto

Dopo 6 anni di interruzione, nei giorni scorsi sono stati consegnati i lavori per il completamento del secondo Lotto della variante di Borgaretto alla Sp.143.

Questo II Lotto, lungo circa 2,3 km, rappresenta il completamento di quanto già ultimato nel 2012 con il I Lotto (che collega la Sp. 174 con C.so Unione Sovietica, in corrispondenza della rotatoria di ingresso in tangenziale di Stupinigi) e permetterà il collegamento tra la Sp. 174 e la Sp. 143 in corrispondenza della strada di accesso alla frazione di Tetti Francesi, nel comune di Orbassano, andando così a completare la variante dell’abitato di Borgaretto (fraz. di Beinasco).

Il progetto definitivo-esecutivo del II Lotto risale al 2008 con un importo complessivo pari ad € 4.150.137,92 e i lavori ebbero inizio il 1 dicembre 2009 e si interruppero nel 2014 a seguito dell’ammissione al concordato preventivo dell’impresa appaltatrice e la sua impossibilità alla prosecuzione dei lavori.

Nel dicembre 2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per il completamento del II Lotto, a seguito di un rifinanziamento dell’opera da parte della Città metropolitana di Torino, con un impegno economico complessivo pari ad € 6.232.655,12 di cui € 2.130.847,46 per lavori, suddivisi in € 1.965.810,67 per lavori di completamento dell’opera stradale e € 165.036,79 per opere di compensazione ambientale.

I lavori di completamento dell’opera stradale sono stati appaltati, a luglio di quest’anno, dopo alcune complicazioni in sede di gara, alla ditta EATEC S.r.l. di Catania, con un ribasso pari al 23,721% e sono stati finalmente consegnati questa settimana.

La durata contrattuale del cantiere è di un anno e le opere ancora da realizzare sono:

viabilità provvisoria necessaria per la realizzazione del sottopasso alla Sp. 174;

realizzazione del sottopasso alla Sp. 174 ;

completamento della rotatoria in località Ravetto;

completamento della rotatoria sulla Sp. 143 di accesso a Tetti Valfrè;

realizzazione delle opere di regimentazione e accumulo delle acque meteroriche;

completamento del corpo stradale e realizzazione della pavimentazione stradale.

L’impresa dovrà provvedere alla verifica di quanto realizzato, al tracciamento delle opere ancora da completare e alla preparazione delle zone di allestimento dei cantieri, prima di entrare nel vivo delle lavorazioni.

La prima attività che comunque dovrà essere svolta è, purtroppo, la rimozione e lo smaltimento dei numerosi rifiuti che sono stati abbandonati lungo il tracciato e di cui ancora non si conosce l’esatta entità.

Il consigliere delegato alla viabilità della Città metropolitana di Torino Fabio Bianco commenta soddisfatto l’affidamento dei lavori: “Il completamento di quest’opera permetterà di poter interdire il traffico intorno al Parco di Stupinigi e così poter dare avvio agli interventi di valorizzazione e riqualificazione del Parco”.