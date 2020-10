"Senza Dpi non ci sto": la protesta dei lavoratori dell'Asl TO3 a Rivoli e Pinerolo

"Tu sì, tu no, senza Dpi non ci sto". E' questo lo slogan del doppio flash mob dei lavoratori dell’Asl TO3, in programma domani, venerdì 30 ottobre, alle ore 10, nel parcheggio antistante l’ospedale di Rivoli, e alle 13.30 davanti all’ospedale di Pinerolo.

Lo scopo è manifestare "stanchezza e disagio", spiegano i sindacati in una nota, "nella speranza, ormai sempre più remota, di ricevere un segnale forte e chiaro da parte della direzione aziendale e dalla Regione, e non una semplice pacca sulla spalla o un banale proclama estemporaneo".

Le RSU Cgil, Cisl, Uil e Nursing Up, che hanno organizzato la mobilitazione, denunciano i ritardi nella predisposizione delle misure anti-covid, dei percorsi sporco-pulito, l’assenza di un protocollo sulla sicurezza condiviso con le OO.SS. e le politiche fallimentari sull’acquisizione di personale.

"Mancano tute di protezione totale, mancano guanti, manca il personale e per ultimo manca persino l’alcool per la sanificazione degli strumenti e degli arredi - denunciano -. Si continua a lavorare in una situazione di grandissima difficoltà e incertezza che viene acuita quando ci si sente rispondere che la sorveglianza sanitaria non verrà più garantita. Ci chiediamo se tutto ciò sia costituzionalmente ammissibile".