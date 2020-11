Il menù di Natale si avvicina: a Mirafiori un casting per i migliori narratori over 65

Raccontare la propria tradizione culinaria di Natale preferita in un video firmato Terra Madre Salone del Gusto, trasmettendo amore e passione per le ricette di famiglia e il quartiere abitato. E' questo il cuore del nuovo progetto multimediale di Slow Food che coinvolgerà il territorio di Mirafiori nella selezione di tre protagonisti over 65, con tanto di casting in programma domani, martedì 3 novembre.

Le selezioni si terranno dalle 14 alle 18 alla Casa nel Parco di via Panetti.

"Il Menù di Natale", format video da inserire nella rubrica “COME SI FA? | HOW IT’ MADE?” di Terra Madre Salone del Gusto, prosegue il percorso di valorizzazione della prima comunità urbana Mirafood avviato in autunno prima con il "Gran Galà di Miraorti", poi con "La strada del miele di Mirafiori", entrambi sold out.