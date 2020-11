"Ho il Covid, vi infetto". Ubriaco minaccia i poliziotti e danneggia la loro volante: arrestato

Hanno danneggiato per gioco il distributore di benzina automatico di via Cigna 84, a Torino. Purtroppo per loro qualcuno li ha visti e li ha segnalati alla polizia.

All'arrivo della volante è accaduto l'impensabile: due dei tre amici si sono allontanati nel buio, un terzo ha raggiunto i poliziotti con fare minaccioso e si è lanciato sul cofano dell'auto di servizio. Visibilmente ubriaco, ha tentato a quel punto di colpire gli operatori di polizia.

Gli agenti hanno appurato che il trio aveva mandato in frantumi alcune bottiglie di vetro nei pressi del distributore automatico. Ma proprio a quel punto la resistenza del ragazzo si è fatta molto più violenta: oltre alle minacce di morte, ha sputato addosso ai poliziotti gridando di avere il Covid e di volerli contagiare.

Nelle fasi del trasporto in Questura sulla Volante, ha poi danneggia in maniera significativa la paratia in plexiglass che separa in due l'abitacolo del veicolo. L'episodio è avvenuto lo scorso sabato sera.

L'uomo, 24 anni, di nazionalità dominicana, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e sanzionato per ubriachezza molesta e per l'inosservanza delle disposizioni volte al contenimento della pandemia da Covid19, in quanto privo dei previsti dispositivi di protezione individuale delle vie aeree.