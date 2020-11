"Tamponi gratis in cambio di un'offerta, non è vero": la Croce Rossa di Moncalieri denuncia tentativi di truffa

La Croce Rossa di Moncalieri lancia un appello su Facebook contro le truffe, che in questi giorni di emergenza Covid sono aumentate. "Ci è stato segnalato che alcune persone, per lo più anziane, sono state contattate da falsi operatori che si qualificano come facenti parte di Croce Rossa e che propongono loro tamponi in cambio di un'offerta libera"

Si ribadisce la "completa estraneità a questo tipo di iniziative" e nel post Croce Rossa sottolinea: "Non effettuiamo tamponi e non ti contattiamo per telefono per proporti attività di alcun tipo, tanto più dietro pagamento di corrispettivo o comunque offerta".

Infine l'apello di Croce Rossa Moncalieri: "Prenditi cura dei tuoi familiari più anziani spiegando loro la situazione e verifica che abbiano capito bene. Proteggi te stesso e loro dalle truffe". Un fenomeno diventando di nuovo di attualità, con la seconda ondata del coronavirus.