Turismo, "Il Piemonte che non ti aspetti" alla volata finale

Si conosceranno entro novembre i sette lavori che sono riusciti a rappresentare meglio il "Piemonte che non ti aspetti" su Instagram, per il concorso nato con la partnership VisitPiemonte-Lonely Planet nell'ambito della campagna "#Ripartiturismo".

Con 1955 contributi, tra fotografie e video, il 21 ottobre si è chiuso il termine di partecipazione alla competizione avviata il 7 settembre. La proposta: postare sul proprio profilo Instagram una foto, un video, un collage o una gallery fotografica, esprimendo in modo originale e divertente la propria vacanza ideale in Piemonte. Elementi fondamentali per partecipare: una didascalia di massimo 200 caratteri, il più possibile appassionata e coinvolgente, e l'hashtag #ilpiemontechenontiaspetti.

Gli elaborati premiati verranno pubblicati sul sito di lonelyplanetitalia.it e sul sito di VisitPiemonte.com, in palio ci sono i sette ambìti soggiorni di due giornate nelle diverse aree regionali, offerti dai Consorzi Turistici Piemontesi. Chi sono i partecipanti al contest? L'analisi dei profili rivela che il 51% sono donne e il 49% uomini, con un'età tra 25 e 44 anni, in prevalenza milanesi e romani, seguiti da torinesi, napoletani, bolognesi e fiorentini.

Tra le migliori immagini si scoprono punti di vista inconsueti su architetture e scorci cittadini, angolazioni inedite sui paesaggi collinari, su laghi, e montagne, interpretazioni di prodotti e ricette, scatti e vedute insolite.