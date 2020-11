A Collegno pre e post scuola gratuito e senza limiti

In tempo di Covid la città di Collegno non mette da parte i suoi servizi e attiva il pre e post scuola sul territorio. In piena pandemia e a pochi giorni dall'ufficialità della zona rossa, il comune ha deciso di pensare ai piccoli cittadini, andando anche incontro alle famiglie in difficoltà.

"I servizi educativi sono la priorità della nostra Città - ha dichiarato il sindaco Francesco Casciano -. Investire in qualità ed opportunità per tutti ci sembra una scelta coraggiosa, vicina alle esigenze dei cittadini. In questo modo Collegno supporterà le famiglie anche dove il numero minimo per il servizio non sia stato raggiunto".

A partire da questa settimana, infatti, la città di Collegno attiverà il pre e post scuola, con oltre 20 educatori, tra scuole dell'infanzia e scuole primarie. Nessun limite di adesioni, sconto del 10% su una parte del servizio già effettuato e frequenza gratuita per le famiglie che,in piena pandemia in zona rossa, fanno fatica a conciliare l’attività lavorativa con la gestione dei propri figli.

"Un'iniziativa che potrà essere prorogata anche oltre i 14 giorni di zona rossa - ha sostenuto l’assessore alle Politiche educative Clara Bertolo -. Siamo molto soddisfatti perché il servizio pre e post scuola sarà garantito anche dove, per numeri esigui, non è riuscito a partire o si è dovuto fermare. Il comune offre la possibilità di attivare o riattivare il servizio gratuitamente per le famiglie già iscritte o preiscritte. È un servizio che attiviamo grazie alla cooperativa Spaziomnibus, una soluzione veloce ed efficiente per sopperire alle difficoltà dei genitori in questi due periodi complicati di lockdown".