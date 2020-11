Piazza Chironi, Morando (Lega): “Impensabile che i cittadini debbano convivere con gruppi che creano assembramenti per consumare grandi quantità di alcolici”

Alcuni cittadini segnalano la presenza ripetuta e costante di alcuni individui che bivaccano in piazza Chironi, accompagnando la propria permanenza con alcolici. I residenti hanno chiamato più volte la Polizia Municipale per intervenire in orari serali in situazioni di disturbo della quiete pubblica.

Nonostante ciò gli assembramenti in piazza Chironi continuano ed questa situazione è in palese violazione con le attuali norme di prevenzione al contagio perché le persone in questione sono tutte senza mascherina. Per tale motivo il Capogruppo della Lega in Circoscrizione IV Carlo Emanuele Morando, insieme al consigliere Roberto Cermignani, ha interpellato il Presidente della circoscrizione per “sapere se tale segnalazione risulti essere veritiera e, in caso affermativo, se intenda procedere con la richiesta di controlli assidui volti ad evitare assembramenti e schiamazzi”.

“In questo periodo di provvedimenti restrittivi che impediscono assembramenti e spostamenti per tutelare la salute pubblica - dichiara Carlo Emanuele Morando - è impensabile che in una piazza di passaggio come piazza Chironi a Torino i cittadini debbano convivere con gruppi di individui che, con sprezzo dei regolamenti, creano assembramenti privi di dispositivi di protezione al fine di consumare grandi quantità di alcolici".

"In diverse occasioni i residenti hanno chiesto l'intervento della Polizia Municipale disturbati dagli schiamazzi provocati dal gruppo in orari serali e notturni: è ora di dire basta”.