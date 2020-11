Rilasciato in Nigeria l'ex granata Obodo, rimasto quattro ore dentro un bagagliaio

Christian Obodo è stato rilasciato dai suoi rapitori, che lo avevano portato via mentre si trovava in auto con la sua compagna.

Il calciatore ex Perugia, Udinese e Fiorentina, ma anche Toro (stagione 2010/2011) è stato derubato di tutti i suoi averi e portato in un bosco, ma com'è andata lo ha raccontato lui stesso a Brila FM, emittente del suo paese che si occupa di argomenti di sport. "Sono stato chiuso per quattro ore nel bagagliaio di una macchina, al caldo - ha detto - I rapitori mi hanno detto anche di aver perso dei soldi scommettendo sulle partite della nazionale nigeriana".

"Non mi hanno fatto male, né minacciato, ma non capisco perché qualcuno voglia sempre farmi vivere situazioni del genere". Obodo era già stato rapito, sempre in Nigeria, nel 2012 mentre si stava recando in chiesa, e poi rilasciato dopo il pagamento di un riscatto.