L'accusa di Silvio Magliano: "Torino ormai è un Campo Nomadi diffuso"

"Diverse zone di Torino si stanno trasformando in una sorta di Campo Nomadi diffuso: in particolare a Mirafiori e a Santa Rita, Barriera di Milano e altri quartieri", denuncia Silvio Magliano, Capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale a Torino.

"Cresce, in proporzione, la preoccupazione e il disagio dei residenti, ai quali poco importano le questioni di pura forma, le minuzie, le riflessioni relative al fatto che i camper posteggiati da settimane siano o meno fissati all'asfalto della strada: aspettano, in compenso, di non dover più vedere degrado, bidoni dell'immondizia rovesciati a terra, fontanelle utilizzate per l'igiene personale delle persone accampate e altre talvolta ancora più gravi conseguenze. Questa situazione è il risultato di quindici anni nei quali abbiamo tollerato atteggiamenti invece non accettabili".

"Resto preoccupato dalla nostra lentezza nell’intervenire e nel trovare soluzioni. Sempre più spesso questi accampamenti improvvisati e totalmente abusivi si formano nei pressi di caseggiati di edilizia popolare. Con le conseguenze che ormai conosciamo: alloggi occupati, fenomeni di microcriminalità, degrado, furti, minori e soggetti fragili utilizzati come "scudi" per evitare lo sgombero, allacciamenti non autorizzati alle utenze".

"La nostra città è solidale: questo non vuol dire che sia nostro dovere tollerare comportamenti che sono invece intollerabili. Il mio impegno, sia in Sala Rossa sia a Palazzo Lascaris, continua", conclude Magliano.