Torino in lista mondiale città leader contro crisi climatica

Torino unica italiana, insieme a Firenze, nella lista delle 88 città del mondo giudicate leader nell'adozione di misure e soluzioni per contrastare i cambiamenti climatici.

A stilare la A List 2020 delle città che nonostante la pandemia non hanno interrotto il loro impegno per l'ambiente e la lotta alla crisi climatica, la Cdp, Carbon Disclosure Project, organizzazione no profit internazionale che fornisce a imprese, autorità locali, governi e investitori un sistema globale di misurazione e rendicontazione ambientale. Soddisfatta per il riconoscimento dato alla sua città, la sindaca Chiara Appendino.

"Quella dell'affrontare e mitigare gli effetti del cambiamento climatico in ambito urbano - sottolinea - è una grande sfida e, insieme alla salvaguardia dell'ambiente, rappresenta per noi una priorità. Per questo la nostra città si è dotata di uno strumento come il Piano di resilienza climatica, che ha valore non solo per la previsione di interventi strutturali, ma si pone anche l'obiettivo di favorire un vero e proprio cambiamento culturale, intervenendo sulle abitudini quotidiane di ciascuno di noi".