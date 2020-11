Più di un milione di euro per gli interventi di cura delle piante a Torino

è stata aggiudicata in questi giorni la gara d'appalto che consentirà la potatura di oltre 2500 alberi e la messa a dimora di circa 500 nuovi esemplari in città.

Gli interventi inizieranno nel prossimo mese di dicembre e proseguiranno per tutto il 2021, aggiungendosi ai numerosi cantieri di potatura già in corso e agli interventi già programmati di messa a dimora alberi e di creazione di nuovi boschi urbani, proseguendo nell'obiettivo di gestire al meglio e incrementare la “foresta urbana” torinese.

Interessati dall'intervento saranno diversi viali e corsi alberati, giardini e verde di pertinenza di edifici municipali, tutte località che necessitavano di interventi di cura e che sono state selezionate dall'Area Verde della Città incrociando le priorità tecniche di intervento con le richieste pervenute da Circoscrizioni e cittadini.

Qui di seguito le località di intervento, dove la potatura sarà effettuata in base alle più avanzate conoscenze tecniche per garantire la salute delle piante e la sicurezza degli utenti.

Laddove necessario e tecnicamente fattibile, nelle medesime località si provvederà anche alla messa a dimora di nuovi alberi, in modo da ripristinare eventuali mancanze e/o potenziare la dotazione: Circoscrizione 1: Giardini Reali, corso Re Umberto (tra piazza Solferino e corso Matteotti); Circoscrizione 2: corso Galileo Ferraris (tra corso Montelungo e via Filadelfia), corso Agnelli (tra corso Tazzoli e piazza Caio Mario); Circoscrizione 3: corso Trapani (tra via Lancia e corso Trattati di Roma); Circoscrizione 4: piazza Campanella, piazza Peyron, Sporting Dora-corso Umbria.

E ancora; Circoscrizione 5: corso Cincinnato (platani); Circoscrizione 6: piazza Rebaudengo, piazza Micciché, piazza Volgograd, via Marinuzzi; Circoscrizione 7: via Varano, lungo Po Antonelli, giardino Italo Lana (via Guinicelli), giardino Gino Bartali (via Davanzati, via Lomellina, piazza Cavalcanti, corso Q.Sella); Circoscrizione 8: corso Bramante, corso Galileo Galilei, area giostrai Parco del Fioccardo/corso Moncalieri, parco di Italia '61.