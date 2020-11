Deposito di marijuana all'interno di un box: arrestato un 28enne

Ha preso in affitto un appartamento con relativo box a Torino e, in poco tempo, è riuscito ad avviare una fertile attività di smercio di consistenti quantitativi di marijuana in zona San Paolo. Il giovane, classe 1992, è stato incastrato dai movimenti sospetti e dai numerosi clienti che non sono sfuggiti agli investigatori della Squadra Mobile.

All'atto dell’arresto, oltre ai sette sacchi di marijuana, occultati nel box, gli investigatori della Sezione di Contrasto al Crimine Diffuso hanno trovato, nell'appartamento del giovane, oltre 10 grammi di cocaina, un bilancino elettronico e la somma in contanti di 5.500 euro.