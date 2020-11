Grugliasco: il Centro Studio Danza Denise Zucca diventa “VIRTUAL”

Dopo il successo del Virtual This is Mix , il Centro Studio Danza Denise Zucca ha deciso di estendere e proseguire il progetto multimediale con Virtual CSD: la piattaforma online promossa dalla scuola e aperta ad utenti interni ed esterni.

Sul sito www.csddenisezucca.it è possibile trovare la pagina dedicata che rimanda al canale YouTube del Virtual.

Il piano organizzativo del progetto propone:

- Laboratori coreografici,

- Performances,

- Masterclass di potenziamento,

- Formazione teorica coreutica

- Laboratori di lettura creativa per bambini

- Lab. tutorial attività artistiche.

Il Virtual CSD è pensato come un circuito di proposte digitali che segue e privilegia l’espressione e la capacità artistica dei suoi rappresentanti.

“ C’è bisogno di arte per non morire di realtà “

Attraverso la piattaforma online il prossimo appuntamento sarà: “Danzando con la fantasia“, laboratorio di lettura creativa per bambini, suddiviso in 8 incontri , curato dalla scrittrice Barbara Di Clemente e consigliato dai 2 ai 6 anni d’ età . Due letture saranno disponibili ogni fine settimana a partire da Sabato 21 Novembre. Un viaggio, in punta di piedi, nel magico mondo della fantasia.

Il 25 Novembre, in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” i ballerini della compagnia giovanile Mixit si uniranno ad alcuni allievi della scuola in una performance virtuale di teatro e danza. Uno strumento di comunicazione che utilizza il gesto e il movimento con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi su temi sociali attuali.

Nel mese di Dicembre Lorella Loddo di “Lorella Dance”, azienda di produzione artigianale di costumi per lo spettacolo, illustrerà come si realizza un costume di scena. Stefania Ricatti, docente CSD, racconterà le tappe della sua carriera come ballerina e insegnante.

Altri appuntamenti sono in fase di definizione.

Un progetto che, oltre ad andare verso l’indispensabile trasformazione virtuale del modello formativo, educativo e coreutico, vuole completarsi offrendo una proposta artistica a 360 gradi.