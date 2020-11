Appuntamento domenica con AgriFlor, tra virtuale e reale un piccolo spazio di colore in città

Un piccolo spazio colorato che resiste anche in questo periodo così grigio. Il mercatino di Agriflor sarà presente in Piazza Vittorio domenica 22 novembre, dalle 9 alle 19.

Sarà un’edizione ridotta rispetto al consueto, totalmente dedicata agli agricoltori e alle piante che producono “alimenti”, nel rispetto delle nuove norme che consentono l'organizzazione di mercati agricoli e alimentari.

Sarà, naturalmente, un’edizione in totale sicurezza, con il controllo delle temperature, ingressi scaglionati e contingentati e con la garanzia e il controllo del giusto distanziamento tra i banchi e tra le persone per evitare assembramenti anche minimi.

Agriflor, insomma, nel suo piccolo vuole continuare a regalare una tavolozza di colori e profumi a Torino, in attesa di poter tornare in grande stile come avvenuto negli scorsi mesi sia con i mercatini di Agriflor sia con le edizioni di FLOR.

Per chi volesse, quindi, domenica 22 novembre c'è la possibilità di fare un giro tra i banchi, godersi uno spicchio di natura e acquistare i prodotti e le piante “alimentari” proposte dai contadini e dai vivaisti presenti al mercatino: piante aromatiche e da cucina come salvia, peperoncini, rosmarino, timo menta e lavanda, ideale anche per preparare tisane. Ma anche piante commestibili e ornamentali come le zucche e i cavoli, e ancora funghi e tartufi, piccole piante da frutto come lamponi, more e tartufi.

Per scoprire invece il sempre più ampio e rigoglioso mondo florovivaistico di FLOR, tutti potranno continuare a collegarsi su eflor (www.eflor.it) la prima piattaforma floreale italiana che mette in contatto tutti gli appassionati del verde, con gli esperti del settore e i florovivaisti.

Un luogo di incontro virtuale dove sarà possibile “visitare” i vivai, ammirare le foto delle piante, conoscere tutte le loro caratteristiche, scambiarsi opinioni “green”, chiedere suggerimenti e, naturalmente, acquistare fiori di ogni tipo ma anche oggettistica per il giardinaggio, libri, sementi e prodotti naturali, decorazioni per la casa e il giardino.