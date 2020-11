Domani continua online il sogno di Stevie Wonder raccontato da Federico Sacchi

Prosegue la programmazione web del Teatro della Caduta. Domani, venerdì 20 novembre, nuovo appuntamento con Federico Sacchi, alle ore 21, in diretta sulla piattaforma Zoom Meeting, con Il sogno di Martin Luther King secondo Steve Wonder #2 – La visione del sogno, secondo episodio della trilogia che il musicteller piemontese ha dedicato a Stevie Wonder. "Una storia straordinaria, incredibile e rocambolesca - spiega l'artista -, in cui un giovane uomo grazie a quattro album capolavoro in soli ventisei mesi rivoluziona per sempre il concetto di pop music e tutto il mondo musicale. Una storia in cui due scienziati pazzi e la loro invenzione hanno un ruolo determinante".

La performance sarà preceduta alle 20.30 da una selezione musicale dedicata ai maestri contemporanei di Stevie Wonder.

Lo spettacolo, che rientra nella programmazione di Concentrica – Spettacoli in Orbita, è gratuito con offerta libera, non obbligatoria. Il link per partecipare è disponibile sui siti e sulle pagine Instagram e Facebook della rassegna Concentrica, del Teatro della Caduta e di Federico Sacchi.